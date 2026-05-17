Tarihi skandal! Hakemler, Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
Tarihi skandal! Hakemler, Neymar'ı zorla oyundan çıkardı

17.05.2026 21:06
Brezilya Ligi'ndeki Santos-Coritiba maçında sahada yaşanan olay mücadeleye damga vurdu. Sakatlık tedavisi gören dünyaca ünlü yıldız, dördüncü hakem tarafından oyundan çıkarıldı sanılarak değişiklik kayda işlendi. Tedavisi tamamlanan Neymar tekrar sahaya dönmek istedi ancak hakem heyeti değişikliği geri alamadı.

Brezilya Serie A'da Santos ile Coritiba arasında oynanan 3-0 Coritiba lehine sonuçlanan karşılaşmaya, sahada yaşanan sıra dışı bir oyuncu değişikliği hatası damga vurdu.

NEYMAR TEDAVİ GÖRDÜ, HAKEMLER OYUNDAN ALINDI SANDI

Mücadelenin 67. dakikasında Neymar, geçirdiği sakatlık sonrası saha kenarında sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmeye başlandı. Tam bu esnada Santos teknik heyeti, sahada aktif olarak oynayan başka bir futbolcuyu oyundan almak için dördüncü hakeme değişiklik talebinde bulundu. Ancak maçın dördüncü hakemi büyük bir dikkatsizliğe imza atarak, kenarda tedavisi süren Neymar'ın oyundan çıkacağını sandı. Yaşanan büyük karmaşanın ardından hakemler, Neymar'ın yerine yapılacak oyuncu değişikliğini resmi olarak kayıtlara geçirdi.

''BEN DEĞİŞMEYECEKTİM'' DEDİ AMA DİNLEMEDİ

Saha kenarındaki tedavisi tamamlanan ve maça yeniden dahil olmak için hakemden onay bekleyen Neymar, hayatının şokunu yaşadı. Karşılaşmanın hakemleri, oyuncu değişikliği hakkının resmi olarak kullanıldığını belirterek Brezilyalı yıldızın sahaya tekrar girmesine izin vermedi. Neymar, Santoslu futbolcular ve teknik heyet, dakikalarca hakemlerin etrafını sararak durumun tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ve değişmesi gereken ismin Neymar olmadığını anlatmaya çalıştı. Ancak hakem geri adım atmadı ve kararından dönmedi.

NEYMAR ÇILGINA DÖNDÜ

Hakem hatasının kurbanı olarak zorunlu bir şekilde oyun dışı kalan Neymar, saha kenarında adeta sinir krizi geçirdi. Hakemlerin bu tarihi skandalı karşısında çok sinirlenen dünyaca ünlü futbolcu, sert tepki göstererek ve söylenerek doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
