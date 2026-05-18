Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
18.05.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik” dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşinin tabutunu omuzlayarak son görevini yerine getiren eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.

13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs akşamı kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu ameliyata alınmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 13 gündür yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu, dün hayatını kaybetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Aydın Çavuşoğlu için bugün Türkler Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene;

  • Antalya Valisi Hulusi Şahin
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci
  • AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
  • Sinan Oğan
  • Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer
  • Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk
  • Milletvekilleri
  • İl ve ilçe protokolü
  • Oda ve dernek başkanları
  • Siyasi parti temsilcileri
  • Çavuşoğlu ailesinin yakınları
  • Çok sayıda vatandaş katıldı.

“13 AY ÖNCE BABAMI, ŞİMDİ KARDEŞİMİ UĞURLADIM”

Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, yaşadığı acıyı dile getirdi. Çavuşoğlu, “Aydın kardeşimiz 13 gün hastanede yattı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve ailesi olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Tam 13 ay önce rahmetli babamı buradan uğurladık. Tam 13 ay sonra da Aydın kardeşimizi aniden kaybettik” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

“AYDIN’IN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Kardeşinin hayır işleriyle yakından ilgilendiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapımı süren cami projesine en büyük desteği Aydın Çavuşoğlu’nun verdiğini ifade etti. Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Aydın bize vasiyette bulunmuştu. Kendi adına bir vakıf kurulmasını, bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını, çocukların okutulmasını istemişti. İnşallah ailecek biz de onun bu vasiyetini yerine getireceğiz.”

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Aydın Çavuşoğlu’nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Törende ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm
Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü Meksika’da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü
Jorge Jesus’un Fenerbahçe’den istediği özel madde ortaya çıktı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den istediği özel madde ortaya çıktı
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:21
Takımın başına geçecek mi Serdal Adalı’dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:11
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:26:37. #7.13#
SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.