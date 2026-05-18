Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

18.05.2026 16:42
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa etti. Beyaz istifa açıklamasında, "İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Beyaz, partinin kuruluş amaçlarından ve hedeflerinden uzaklaştığını belirtti.

Beyaz, açıklamasında İYİ Parti’nin kuruluşundaki güçlü iddianın ve yarattığı umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek gördüğünü ifade etti. Beyaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Türk Kamuoyuna, 1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığım siyasi hayatımdaki İYİ Parti dönemi, ortaya koyduğumuz emek, samimiyet ve irade ile şahsım adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacaktır.

"İYİ PARTİ'NİN KURULUŞUNDA TAŞIDIĞI UMUT DALGASI BEKLENEN ETKİYİ ORTAYA KOYAMADI"

Geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettim. Bundan sonra da aziz milletimize karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğim. Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

"İYİ PARTİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA ETTİM"

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Mimar; İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık Bölümünü bitirdi.

İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev aldı. 2018 yılında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı, 2019-2020 yılları arasında Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

