Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

18.05.2026 14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile yapılan zirvenin ardından görevini bırakan deneyimli teknik adam, "2021’de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için ‘Tazminat kovalıyor’ diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” dedi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Serdal Adalı ile yapılan kritik zirvenin ardından deneyimli teknik adam görevini bıraktı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta geleceği tartışılan Sergen Yalçın, tesislerde Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi. Özellikle Konyaspor maçının ardından taraftar tepkilerinin artması sonrası yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamda, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

“BİZ TAZMİNAT ALMAYIZ”

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre de Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, “2021’de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için ‘Tazminat kovalıyor’ diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” dedi.

“BENİ YALNIZ BIRAKTILAR”

Yalçın, taraftarlardan gördüğü tepkiye de sitem etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar” ifadelerini kullandı.

“BU ORTAMDA NASIL ÇALIŞALIM?”

Deneyimli teknik adam protestolar nedeniyle çalışmanın zor hale geldiğini söyledi. Sergen Yalçın, “Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler ‘Neden koşuyorsun’ diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?” dedi.

İKİNCİ DÖNEM KARNESİ

Sergen Yalçın ikinci Beşiktaş döneminde toplam 39 maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte:

  • 20 galibiyet
  • 10 beraberlik
  • 9 mağlubiyet aldı.

Tecrübeli teknik adam maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı.

İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın, ilk Beşiktaş döneminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Başarılı teknik adam siyah-beyazlı kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

SERKAN REÇBER DE AYRILDI

Beşiktaş’ta futbol yapılanmasında görev yapan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör arayışının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Turgut ÖZMÜŞ Turgut ÖZMÜŞ:
    Beşiktaşa yazık oldu, sergen yalçına sahip çıkılacaktı. 18 3 Yanıtla
  • Huseyin Orhan Huseyin Orhan:
    Her iki taraf içinde iyi olmadı ne diyim yinede hayırlısı olsun 15 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Beşiktaş için en hayırlısı oldu şükür Allah a ! 3 9 Yanıtla
  • mümin kilicarslan mümin kilicarslan:
    Beşiktaş'ta bir dönem daha kalmaliydi 8 3 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Sergen'le en az bir sezon daha devam edilmeliydi. Takım iyice yap-boz tahtasına döndü, çok yazık. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:57:24.
