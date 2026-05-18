Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Başkan Serdal Adalı ile yapılan kritik zirvenin ardından deneyimli teknik adam görevini bıraktı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta geleceği tartışılan Sergen Yalçın, tesislerde Başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi. Özellikle Konyaspor maçının ardından taraftar tepkilerinin artması sonrası yapılan görüşmede ayrılık kararı çıktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamda, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

“BİZ TAZMİNAT ALMAYIZ”

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre de Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, “2021’de şartlar kötüyken kupalar kazandım. Giderken 1.5 milyon dolar bıraktım. Şimdi benim için ‘Tazminat kovalıyor’ diyorlar. Alacağım varsa da bırakacağım. Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” dedi.

“BENİ YALNIZ BIRAKTILAR”

Yalçın, taraftarlardan gördüğü tepkiye de sitem etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Ben bu kulübe ne yaptım da bu taraftar bana bunları yapıyor? Beni sosyal medyada yalnız bıraktılar” ifadelerini kullandı.

“BU ORTAMDA NASIL ÇALIŞALIM?”

Deneyimli teknik adam protestolar nedeniyle çalışmanın zor hale geldiğini söyledi. Sergen Yalçın, “Artık her maç protesto endişesiyle devam edemeyiz. Trabzonspor maçında kaptanım golden sonra bana koşuyor, arkamdakiler ‘Neden koşuyorsun’ diye yuhalıyor. Bu ortamda nasıl çalışalım?” dedi.

İKİNCİ DÖNEM KARNESİ

Sergen Yalçın ikinci Beşiktaş döneminde toplam 39 maça çıktı.

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte:

20 galibiyet

10 beraberlik

9 mağlubiyet aldı.

Tecrübeli teknik adam maç başına 1.79 puan ortalaması yakaladı.

İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın, ilk Beşiktaş döneminde 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Başarılı teknik adam siyah-beyazlı kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

SERKAN REÇBER DE AYRILDI

Beşiktaş’ta futbol yapılanmasında görev yapan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı ekipte yeni teknik direktör arayışının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.