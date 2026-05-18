Çorlu'da Şehit Polisler Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da Şehit Polisler Son Yolculuklarına Uğurlandı

Çorlu\'da Şehit Polisler Son Yolculuklarına Uğurlandı
18.05.2026 13:43  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan A.'nın (24) bölgede olduğuna dair bilgi üzerine dün öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan A.'nın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Orhan A,, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, için bugün Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileriyle şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ VE OĞLU, ŞEHİDİN TABUTUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törene şehit polis memuru Tütüncüler'in eşi Eda ve oğlu Ege Miraç, polis yeleği giyerek katıldı. Eda Tütüncüler ile oğlu, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi.

'BU KUTLU NÖBETİN SADIK NEFERLERİ OLDULAR'

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları söyledi:

"Görevine sadakatiyle kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan cesur, yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığıyla, görev ahlakıyla, genç yaşına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Vazifelerini, vatan toprağını, millete ve mukaddes değerlere bağlılığın bir gereği olarak ifa ettiler. Polislik bu topraklarda ağır bir sorumluluktur. Gecenin karanlığında, milletin duasına sığınmaktır. Şehrin huzuru için kendi huzurundan vazgeçmektir. Ailenin kapısından çıkarken, vatan kapısında nöbette durmaktır. Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz, bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerini taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun. Rabb'im önce sizlere, sonra aziz milletimize sabrı cemil ihsan eylesin. Rabb'im yüreğinize metanet versin. Bizim inancımızda şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en yüce makamlardan biridir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim'de Rabb'imiz şöyle buyurur; 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında olamazsınız.' Biz bu ilahi müjdeye inanıyoruz. Şehitlerimizi toprağa verirken onları milletimizin ebedi hafızasına, dualarınıza ve Rabb'imizin rahmetine emanet ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepinizin boynunun borcudur. Bu toprakların huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına yönelen her karanlık niyet karşısında İçişleri Bakanlığımızı bulacaktır. Erkan ve Emrah kardeşlerimizin aziz hatırası bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Onların aziz hatırasına helal getirmeden, milletimizin huzuru için, şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabb'im aziz şehitlerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi rahmetiyle muamele eylesin. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Başta acılı aileler olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Törenin ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un cenazesi Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na götürüldü. Koç'un cenazesi buradan uçakla toprağa verileceği memleketi Van'a gönderildi. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler cenazesi cenaze namazı kılınacak Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Şehit Polisler Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika

Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Merih Demiral’den Al Nassr’a göndermeli paylaşım Merih Demiral'den Al Nassr'a göndermeli paylaşım
Kasa dolup taştı Galatasaray’ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
09:55
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:13:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu'da Şehit Polisler Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.