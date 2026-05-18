Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

18.05.2026 09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahis konusunda dev bir operasyon daha yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Antalya dahil 20 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir operasyon daha yapıldı.

BAKAN GÜRLEK DEV OPERASYONU DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi X hesabından yaptığı açıklamada Antalya dahil 20 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüphelinin gözaltına alındığını, yalnızca Mersin'de 7 milyar TL'lik işlem hacmi olan bahis örgütünün çökertildiğini duyurdu.

"ŞAFAK VAKTİ İKİ BÜYÜK DARBE İNDİRDİK"

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde; "Yasa dışı bahis ve sanal kumar başta olmak üzere, milletimizin helal kazancına göz diken suç örgütleriyle mücadelemizi amansız bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda; evlatlarımızın geleceğini ve ekonomik güvenliğimizi hedef alan yasa dışı bahis şebekelerine karşı bugün şafak vakti iki büyük darbe birden indirilmiştir.

183 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve Emniyet teşkilatımızın aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; 20 ilde, 139 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında 11,3 Milyar TL’yi aşan bir işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye yönelik adli işlem yapılmıştır.

MERSİN'DE ORGANİZE SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen operasyonda ise, yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertilmiştir. 7 Milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanmış, suçtan elde ettikleri lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el konulmuştur.

Milletimizin huzurunu ve devletimizin ekonomik güvenliğini hedef alan bu yapılara karşı bu operasyonları başarıyla gerçekleştiren; Antalya ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve siber dünyanın görünmez kahramanları olan tüm siber suçlarla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum.

"MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Hiçbir suç odağı adalet karşısında imtiyazlı değildir. Suç ve suç örgütleriyle mücadelemiz, hukukun verdiği yetkiyle, köklerini kazıyana kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

