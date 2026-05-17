Reyhanlı'da döviz bürosuna silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da döviz bürosuna silahlı saldırı anı kamerada

Reyhanlı\'da döviz bürosuna silahlı saldırı anı kamerada
17.05.2026 13:13  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Reyhanlı'da bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Surur Döner, saldırganla boğuşarak kurşunlardan kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, polis şüphelinin peşinde.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde döviz bürosunda iş yeri sahibi Surur Döner'in silahlı saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Olay, 14 Mayıs'ta Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı. Bu sırada Döner, saldırgana müdahale etti. Saldırgan kaçarken, Döner, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Saldırı, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da döviz bürosuna silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
MASAK raporları ortaya koydu Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
MASAK raporları ortaya koydu! Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:50:36. #7.12#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da döviz bürosuna silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.