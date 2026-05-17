Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya\'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında bir parkta üzeri ve elleri kanlı bir kişinin yattığını gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis, kıyafetleri ile eli kanlı olan ve elindeki hafif kesik yarası bulunan Cihan Dinçer (22) ile karşılaştı. Dinçer, polise anne ve babasını öldürdüğünü söyledi.

ÇİFT EVDE ÖLÜ BULUNDU

Dinçer'in ifadesi doğrultusunda Benekli Sokak'taki evlerine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle içeri giren polis, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veterinerler Nazife Çiğdem (56) ve Gökhan Dinçer (57) çiftini bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cihan Dinçer de gözaltına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürülen Cihan Dinçer'in, poliste susma hakkını kullandığı bildirildi. Dinçer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kardeş olan Cihan Dinçer'in, ailenin en küçük ferdi olduğu belirtildi.

ANNE VE BABASINI DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Yapılan otopsilerinde vücutlarında çok sayıda bıçak yarası olduğu belirlenen Nazife Çiğdem ve Gökhan Dinçer çiftinin cenazeleri, bugün öğlen Kurtuluş Mezarlığı'na getirildi.

VETERİNER ÇİFT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazeye Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, veteriner çiftin ailesi, yakanları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Dinçer çifti, toprağa verildi.