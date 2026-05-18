Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
18.05.2026 09:42
Araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletildi. Yangın tüpü ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida, ampul, çekme halatı ve kriko gibi ekipmanlar da zorunlu hale geldi. Eksik ekipman tespit edilen sürücülere 1.246 lira ceza uygulanabilecek.

Her gün binlerce sürücü direksiyon başına geçerken, birçok araçta hayati öneme sahip ekipmanların eksik olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Yeni düzenlemeler kapsamında araçlarda bulunması zorunlu ekipman listesi genişletilirken, eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayılacağı hem de para cezasına neden olabileceği belirtildi.

ARTIK SADECE YANGIN TÜPÜ YETMEYECEK

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipmanlara yenileri eklendi.

Yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra:

  • Pense
  • Tornavida
  • Araç ampulleri de artık zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı.

Bununla birlikte:

  • Stepne veya lastik şişirme aparatları
  • Çekme halatı
  • Bijon anahtarı
  • Kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor.

Yeni yönetmelik sonrası bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN YAZ AYLARI İÇİN UYARI

Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolü yapmasının yeterli olmadığını, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle sıcak havalarda araç yangınlarının artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda tornavida ve benzeri ekipmanların kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

Araçlarda meydana gelebilecek acil durumlarda:

  • Kutup başlarının sökülmesi
  • Cam kırılması
  • Ampul değişimi gibi işlemlerde tornavida ve el aletlerinin gerekli olduğu belirtiliyor.

EKSİK EKİPMANA 1.246 LİRA CEZA

Araçlarda bulunması zorunlu ekipmanların eksik olması durumunda sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Ayrıca eksik ekipmanların araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

