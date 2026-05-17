Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

17.05.2026 14:30
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, haftalar sonra İran savaşı konusundaki tutumunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda fikir ayrılığı yaşadıklarını söyleyen Lula, İran’a yönelik savaşa karşı olduğunu belirtti. Lula ayrıca Venezuela’ya müdahaleyi desteklemediğini ve Filistin’de yaşananları “soykırım” olarak gördüğünü ifade etti. Brezilya lideri, Trump’a Türkiye ve Brezilya’nın 2010’da İran’la hazırladığı nükleer anlaşmanın bir kopyasını verdiğini de açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile İran savaşı konusunda karşı karşıya geldiklerini açıkladı. Lula, İran'a yönelik savaşa karşı olduğunu açık şekilde dile getirdi.

Washington Post’a konuşan Lula, Trump’ın İran’a yönelik politikalarını desteklemediğini belirterek, “Trump, İran’la savaşa karşı olduğumu biliyor” dedi.

Lula ayrıca Venezuela’ya yönelik müdahalelere karşı çıktığını ve Filistin’de yaşananları “soykırım” olarak gördüğünü söyledi.

TRUMP’A İRAN ANLAŞMASI VERDİ

Brezilya lideri, Trump’a 2010 yılında Brezilya ve Türkiye’nin İran ile müzakere ettiği nükleer anlaşmanın bir kopyasını verdiğini de açıkladı. Lula, Trump’ın anlaşmayı okuyacağını söylediğini ifade etti.

“ANLAŞMAZLIKLAR İLİŞKİLERE ENGEL OLMAMALI”

Trump ile birçok konuda fikir ayrılığı yaşadıklarını belirten Lula, buna rağmen iki ülke arasında yapıcı ilişkilerin sürmesi gerektiğini söyledi. Lula’nın açıklamaları, İran savaşı nedeniyle dünya genelinde artan diplomatik gerilimin ortasında dikkat çekti.

