Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
18.05.2026 08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları kapsamında gözaltına alınan yandaş TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kütahyalı'nın MASAK raporunda yer alan milyonluk hesap hareketleri ile ilgili soruların hepsine, "Bilmiyorum" şeklinde aynı cevabı vermesi dikkat çekti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs’ta şafak vakti yapılan baskında, Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Soruşturma kapsamındaki mali incelemeler, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ile aklama faaliyetini ortaya koydu. MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelenerek örgütün "ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu" niteliğinde olduğu değerlendirildi.

KÜTAHYALI’NIN HESABINA 35 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ

Savcılık dosyasında sadece para alan pasif bir hesap olmadığı belirlenen Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi gerçekleştirildiği kaydedildi. Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu para hareketliliği, örgütün genel çalışma sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde olağan bireysel para trafiği olarak görülmedi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMİ

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı belirlendi.

Soruşturma bulgularına göre bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz kılmaya yardımcı olduğuna dair kuvvetli deliller elde edildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarını sorguladığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sağladığı yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ile el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyuldu.

Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'nin son yıllarının en kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen davada adli süreç adliyede başladı. Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliyle ilgili operasyonun sürdüğü belirtilirken soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ÖRGÜT ELEBAŞI DA İSTANBUL’DA YAKALANDI

Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Adana’ya götürüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dedi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rasim Ozan Kütahyalı'ya, "çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak-yönetmek", "örgüte yardım etmek", "7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis", "dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı, milyonluk hesap hareketleri ile ilgili soruların hepsine, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Hayır çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru bir karar ve isabetli karar olduğunu düşünüyorum" dedi.

MAL VARLIKLARINI AÇIKLADI

İfadesinde mal varlığına ilişkin de bilgi veren Kütahyalı, üzerine kayıtlı araçları tek tek sıraladı. Kütahyalı; Jaguar, Range Rover, Chery ve Volkswagen Caravella marka araçlarının bulunduğunu söyledi.

Gayrimenkullerini de anlatan Rasim Ozan Kütahyalı, "Üsküdar Çengelköy'de Sultanmakamı konutlarında yüzde 50'si tarafıma ait bahçe dubleks, Sarıyer'de oturduğum apartman dairesi ve İzmir Göztepe'de bir apartman dairem vardır" dedi. MASAK raporlarında yer alan milyonlarca liralık para hareketlerine ilişkin sorular üzerine Kütahyalı, 2017-2020 yılları arasında yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı.

"BAHSİ GEÇEN SUÇLARLA ALAKAM YOK"

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı'nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dediği bildirildi.

Sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.

ORTAK SAVUNMA: TANIMIYORUM, BİLMİYORUM

MASAK raporunda, Buğra Erzincanlı isimli şahsın hesaplarından Kütahyalı'ya 59 işlemde toplam 4 milyon 684 bin 435 lira gönderildiği bilgisi de yer aldı. Raporda ayrıca Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para üzerinden Kütahyalı'nın hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu belirtildi. Kütahyalı ise bu ödeme kuruluşlarını tanımadığını savunarak, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum. Kredi kartımın ekstereleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Bunlar yine benim kendi paralarımdır. Kredi kartımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlerdir" dedi.

İfadede Batuhan Özyetgin ile toplam 46 milyon lirayı aşan işlem hacmi de soruldu. Kütahyalı, Batuhan Özyetgin'in yakın arkadaşının oğlu olduğunu belirterek, para transferlerinin yatırım amacıyla yapıldığını öne sürdü. Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"2022-2024 ekonomisinde KKM ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Özyetgin'in şirketi olduğundan bana 'Teminatın yarısını sen koy bu işten beraber kazanalım' dedi. Ben de kendisine çok güvendiğim için gönül rahatlığı ile paramı gönderdim."

Para transferlerinin neden Batuhan Özyetgin üzerinden yapıldığına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Aydın daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin'in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan'a para gönderiyordum. Batuhan ile yapmış olduğum para transferinin tek sebebi budur."

Kütahyalı, annesi Şerife Kütahyalı ve eşi Pınar Ayaz ile olan para transferlerini "akrabalık ilişkisi" nedeniyle yaptığını söylerken, Ufuk Zaimoğlu'na gönderdiği paraların ise ev satışı ve nakit taşıma nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Yeğeni Sanem Öznur adına yüksek faiz nedeniyle banka hesabı açtığını da anlatan Kütahyalı, "Alternatif Bank'ta yeni hesaplara çok yüksek faiz verildiği için onun adına hesap açıp göndermiştim, bu tutarlar bana aittir" dedi. Soruşturmadaki diğer isimlerle bağlantısı olmadığını savunan Kütahyalı, "Batuhan Özyetgin'i arkadaşımın oğlu olması sebebiyle tanırım. Diğer şahısları tanımam, hiçbirini hayatımda hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI BORÇLARINI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN..."

"Benim yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, şöyle devam etti:

"TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur. Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilendim, paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Hayatta hatalarım ve yanlışlarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim."

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte toplam 154 kişi adliyeye sevk edildi. 144 şüpheli tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarken 10 kişi savcılıktan adli kontrol ile serbest kaldı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin mahkemesinin devam ettiği öğrenildi. 

    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    ohhhh ohhhh ohhhhhh 26 0 Yanıtla
  • Birol Kaya Birol Kaya:
    Rok her şeyi önceden bilir yazardı kendine olacakları bilememiş. 24 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    kaç günlüğüne ? 13 0 Yanıtla
