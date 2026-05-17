Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat

17.05.2026 15:25
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş cezaevinde tanıştığı koğuş arkadaşının düğününe katıldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yandaş’ın düğün fotoğrafının altına yaptığı yorumda "Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraber artık..." ifadelerine yer verdiği görüldü. Masanın üzerindeki ''C17'' detayı gözlerden kaçmadı.

Futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanan ve 5 ay cezaevinde kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan tarihinde tahliye edilmişti. Deneyimli oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi. 

KOĞUŞ ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE KATILDI 

Mert Hakan, cezaevi sürecinde tanıştığı koğuş arkadaşının düğününe tıpkı kendisi gibi o dönemde cezaevinde bulunan arkadaşları ile birlikte katıldı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Yandaş, "Söz verdiğimiz gibi en kötü günde de en iyi günde de beraber artık..." ifadelerini kullandı.

''C17'' DETAYI

Fotoğrafta masanın üzerindeki kağıtta yazan ''C17'' detayı ise gözlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Mert Hakan Yandaş ve arkadaşları, cezaevinde ''C17'' koğuşunda kalıyordu. 

İşte o paylaşım:

