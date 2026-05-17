Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde

17.05.2026 15:08
İzmit’te yıllardır belediye ihaleleriyle gündeme gelen Gökhan Cumalı’nın tutuklanmasının ardından geçmişte tartışma yaratan detaylar yeniden gündeme geldi. Cumalı’nın 2021-2023 yılları arasında doğrudan temin ve davet usulü ihaleler aldığı, yeni şirketler üzerinden yürüttüğü faaliyetler nedeniyle “altın çocuk” olarak anıldığı belirtildi. Cumalı’nın nikahında Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şahitlik yapması da yeniden tartışma konusu oldu.

GÖZLER YENİDEN İHALE SÜREÇLERİNE ÇEVRİLDİ

Bir dönem “makam şoförü” olarak tanınan Gökhan Cumalı’nın tutuklandığı bilgisi kamuoyuna yansırken, gözler yeniden yıllar önce tartışma yaratan ihale süreçlerine çevrildi.

En Kocaeli’den Engin Şahin’in haberine göre Cumalı’nın adı özellikle 2021, 2022 ve 2023 yıllarında İzmit Belediyesi üzerinden aldığı doğrudan temin ve davet usulü ihalelerle gündeme gelmişti.

MOBİLYA VE HİZMET ALIMI İHALELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumalı’nın adı o dönem mobilya alımları ve çeşitli hizmet alımlarıyla ilgili birçok ihale dosyasında geçmiş, kamuoyunda yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Yeni kurulan şirketler üzerinden alınan ihaleler nedeniyle Cumalı hakkında çok sayıda soru işareti oluşurken, süreç içerisinde kendisi için “altın çocuk” yorumları yapılmıştı.

OFİS DETAYI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumalı’nın şirket faaliyetlerini İzmit’te farklı adresler üzerinden yürüttüğü ve müstakil bir ofisinin bulunmadığı yönündeki iddialar da o dönem dikkat çeken başlıklar arasında yer almıştı. Bu durumun özellikle belediye ihaleleriyle birlikte daha fazla tartışıldığı belirtilmişti.

NİKAHINDAKİ İSİMLER YENİDEN KONUŞULUYOR

Cumalı’nın 2021 yılında gerçekleşen nikah töreni de tutuklanma sonrası yeniden gündeme taşındı. Nikahı Bülent Kerimoğlu kıyarken, şahitler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yer aldığı belirtilmişti. Törene ayrıca Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, Battal İlgezdi ve Deniz Kutlu tarafından çelenk gönderildiği kaydedilmişti.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMIŞTI

Kamuoyunda gündeme gelen iddialara rağmen uzun süre resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekmişti. Süreç içerisinde Cumalı’nın sosyal medya hesaplarını kapattığı, bir süre sonra ise belediye ihalelerinde adının geçmemeye başladığı ifade edilmişti. Bu gelişmeler sonrası dosyanın sessizliğe gömüldüğü yönünde yorumlar yapılmıştı.

TUTUKLANDIĞI AÇIKLANDI

Son olarak Turgut Koç ile birlikte anılan süreçlerde adı geçen Gökhan Cumalı’nın tutuklandığı açıklandı. Bilgiyi kamuoyuyla paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, Cumalı’nın geçmişte Turgut Koç’un makam şoförü olduğunu söyledi.

Cumalı’nın tutuklanmasının ardından geçmişteki ihale süreçleri ve kamuoyunda tartışma yaratan detaylar yeniden gündeme gelirken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

