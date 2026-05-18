Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamaları sırasında Almanya’da gündem olan bir olay yaşandı. 1860 Münih taraftarları kutlamalara sızarak dikkat çeken bir pankart açtı.
Şampiyonluk coşkusunun yaşandığı anlarda 1860 Münih taraftarları Bayern Münih taraftarlarının arasına karıştı. Daha sonra tribünlerde dikkat çeken bir pankart açıldı.
Taraftarların açtığı pankartta Almanca küfürlü ifade olan “Bauern Hurensöhne” yazdığı görüldü. Söz konusu ifadenin “Köylü o… çocukları” anlamına geldiği belirtildi.
Olayın en dikkat çeken kısmı ise pankartın uzun süre fark edilmeden Bayern Münih taraftarları tarafından taşınması oldu. Kutlamalar sırasında pankart tribünlerde dolaşmaya devam etti.
Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede futbol dünyasında dikkat çekti. Almanya’daki ezeli rekabet nedeniyle yaşanan olay büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?