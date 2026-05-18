Galatasaray'da Icardi için kader haftası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Icardi için kader haftası
18.05.2026 08:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da Icardi için kader haftası
Haber Videosu

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği bu hafta netleşecek. Başkan Dursun Özbek’in yıldız futbolcu ve menajeriyle yapacağı görüşme merakla bekleniyor.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili kritik hafta başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın durumunu netleştirmek için masaya oturacak.

DURSUN ÖZBEK ICARDI İLE GÖRÜŞECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in bu hafta Mauro Icardi ve temsilcisiyle görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak toplantının ardından yıldız futbolcunun geleceği netlik kazanacak.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

“BİZİM İKONUMUZ”

Şampiyonluk kutlamalarının ardından konuşan Dursun Özbek, Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özbek, “Icardi ile görüşmemiz var. Görüşeceğiz inşallah. Bizim sevdiğimiz bir oyuncu, ikonumuz. Galatasaray’a çok şey verdi” dedi.

OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçı sonrası yıldız futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Başkanımız Icardi’nin menajeriyle oturup konuşacak. İki tarafın istekleri önemli. Görüşmeden sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

“GALATASARAY TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN”

Okan Buruk, Arjantinli golcüye övgü dolu sözler söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Galatasaray tarihinin en önemli oyuncularından biri. Takım kaptanlarından biri ve çok seviliyor” dedi.

TARAFTARLAR BEKLEMEDE

Galatasaray taraftarı da yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili çıkacak kararı merakla bekliyor. Sarı-kırmızılı camiada gözler yapılacak görüşmeye çevrildi.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi için kader haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Aylıgında filan indirim yaparsa kalmalı kendine balacaksa kalmalı tutarsa hazır golcü 2 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

09:42
Aracını muayene sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayene sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var
7 milyar TL işlem hacmi olan yasa dışı bahis örgütü çökertildi, 50 gözaltı var
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
07:56
Kutlamalara damga vuran olay Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar
07:41
TikTok rezaletleri bitmiyor Canlı yayın sırasında eşini darbetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti
07:21
Erkan Petekkaya’dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı Apar topar sildi
Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
07:02
Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
06:29
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı
06:09
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:47:24. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi için kader haftası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.