Metro Hattında Çalışmalar Sona Yaklaşıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık" dedi.

'17,5 KİLOMETRELİK ARNAVUTKÖY-HALKALI HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK'

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla; Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe istasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir istasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey- Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı istasyonunda entegrasyonun sağlanacağını bildirdi. Halkalı istasyonunda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile MARMARAY ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek" dedi.