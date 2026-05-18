İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı\'nın mal varlığı

"Yasa dışı bahis" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın arabaların dikkat çektiği mal varlığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanırken diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI TELEFON ŞİRFESİNİ VERMEDİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadığı öne sürüldü.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:

2009 model Jaguar marka araç

1981 model klasik otomobil

2013 model Volkswagen

2023 model Chery

1998 model Range Rover

2003 model Range Rover

Sarıyer’de bir apartman dairesi

İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks

"KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜRÜYORDUM"

Öte yandan sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.