Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek\'in kızı çıktı
18.05.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek\'in kızı çıktı
Haber Videosu

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu tepki topladı. Sessizliğini bozan Akyürek, kızının davranışını “şuursuzluk” olarak değerlendirirken TikTok’u, popüler kültürü ve bazı ünlü isimleri sert sözlerle eleştirdi.

Sanatçı Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Akyürek, kızının davranışını “şuursuzluk” olarak nitelendirirken, TikTok’u ve popüler kültürü sert sözlerle hedef aldı.

CENAZEDE ÇEKTİĞİ VİDEO GÜNDEM OLDU

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çektiği video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videodaki davranışları nedeniyle yoğun eleştiri alan Bal’a yönelik tepkiler artarken, annesi Umut Akyürek de sessizliğini bozdu.

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

“HİÇBİR KÜLTÜRDE ACI BÖYLE PAYLAŞILMAZ”

Yaşadıkları acının çok yeni olduğunu söyleyen Akyürek, kızının davranışını doğru bulmadığını belirtti. Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum.”

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

TİKTOK’A SERT TEPKİ

Akyürek, açıklamasında TikTok platformunu da sert sözlerle eleştirdi. "Tiktok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” diyen sanatçı, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

HADİSE VE GÜLŞEN’İ DE HEDEF ALDI

Umut Akyürek daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirdi. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM”

Kızıyla yaşadığı sorunlara da değinen Akyürek, "Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" dedi.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan cicek Ramazan cicek:
    Gençliğin beynini sosyal medya ile yıkadılar uyuşturucu dan daha beter bir bağımlılık bugüne kadar ne tiktok hesabım oldu nede uygulamasını kullandım kullananların bence piskolojik sorunları var benim gözümde 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!
Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe Satış listesine koyuldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:26
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı O anlar kamerada
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:54:38. #7.12#
SON DAKİKA: Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.