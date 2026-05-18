Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta sahil şeridinde çıplak şekilde dolaşan bir kadın çevrede gerginliğe neden oldu. Kadının bu şekilde dolaşmasına tepki gösteren bir kişi ile kadın arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, sahilde bulunan bir şahıs genç kadına tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, kadına fiziksel müdahalede bulundu.

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yaşananlar büyük tartışma yarattı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Bazı kullanıcılar kadına yönelik şiddete tepki gösterirken, bazıları ise kamusal alandaki davranışların toplumsal hassasiyetleri tetiklediğini savundu. Olayla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.