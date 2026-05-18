İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Gazze\'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu\'na saldırdı
18.05.2026 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Gazze\'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu\'na saldırdı
Haber Videosu

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de yolculuğunu sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir Antalya açıklarında bekleyen filo, fırtınanın dinmesinin ardından yeniden harekete geçti. 39 farklı ülkeden gelen yüzlerce gönüllünün yer aldığı filo, bir kez daha İsrail'in hedefi oldu.

    Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de İsrail ordusunun tacizine uğradıklarını açıkladı. Filodan yapılan açıklamada, teknelerden biriyle irtibatın kesildiği bildirildi.

    “İKİ SAVAŞ GEMİSİ TEKNELERİN ETRAFINDA GÖRÜLDÜ”

    Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de filoya ait teknelerin çevresinde iki savaş gemisinin görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu” ifadelerine yer verildi.

    İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
    İsrail askerlerinin gemiye saldırı anı kamerada... 

    İSRAİL BASININDAN “OPERASYON” İDDİASI

    İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde ise Başbakan Binyamin Netanyahu’nun gün içerisinde güvenlik toplantısı yapacağı öne sürüldü. Haberde, toplantıda Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyon planlarının ele alınacağı iddia edildi. Netanyahu’nun, Gazze’ye yardım ulaştırmayı ve ablukayı kırmayı hedefleyen filoya müdahale edilmesi için orduya yetki vereceği ileri sürüldü. İsrail’in Gazze’ye yönelik deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, filoya yönelik olası müdahalenin “ilerleyen saatlerde” gerçekleşebileceği ifade edildi.

    İSRAİL DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

    İsrail Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze’ye uygulanan deniz ablukasının kırılmasına izin vermeyeceği belirtilirken, Küresel Sumud Filosu’na katılan aktivistlerden rotalarını değiştirerek geri dönmeleri istendi.

    DAHA ÖNCE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

    Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, daha önce de İsrail ordusunun müdahalesine maruz kalmıştı. 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirtilen müdahalede, aktivistleri taşıyan teknelere operasyon düzenlendiği öne sürülmüştü. İsrail ordusunun, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta bulunan bölgede 177 aktivisti alıkoyduğu ve kötü muamelede bulunduğu iddia edilmişti.

    Öte yandan İsrail ordusunun Ağustos 2025’te de 44’ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40’tan fazla tekneye müdahale ettiği belirtiliyor.

    Güncel, Son Dakika

    Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (2)

    • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
      bile isteye giden şovmenler iş başında 1 8 Yanıtla
    • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
      bu adamları koruyacak Gazze’ye yardım götürecek bşr babayiğit yok mu 1 0 Yanıtla
      • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
    DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
    Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
    Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
    Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
    Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
    Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
    Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
    Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
    Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı Masadaki detaya dikkat Mert Hakan Yandaş, cezaevindeki koğuş arkadaşının düğününe katıldı! Masadaki detaya dikkat
    Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım’dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!
    Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti

    11:29
    Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
    Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
    11:08
    Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
    Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
    10:49
    Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
    Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
    10:37
    Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe Satış listesine koyuldu
    Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu
    10:37
    Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
    Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
    09:55
    Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
    Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
    09:50
    İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
    İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
    09:42
    Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
    Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
    09:35
    Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
    Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
    09:26
    Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı O anlar kamerada
    Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada
    09:09
    Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
    Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
    08:16
    Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
    Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
    07:02
    Bahçeli: Öcalan’ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
    Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:48:58. #7.12#
    SON DAKİKA: İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.