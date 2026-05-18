Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

18.05.2026 11:08
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan “çerçeve yasa”da sona yaklaşıldı. Bayramdan sonra Meclis'teki diğer partilere sunulacak düzenlemede, silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönüşü için en fazla 2 aylık süre tanınması ve oyalama ihtimaline karşı sürecin sıkı takibe alınması planlanıyor.

Haberler.com'dan Şerife Güzel'in kulislerden edindiği bilgilere, terörü tamamen bitirecek "çerçeve yasa" için son aşamaya gelindi. Hükümetin hazırladığı Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemede, tasfiye olan örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelişleri konusunda oyalama taktiğine başvurma ihtimaline karşı tedbir konulacak. Türkiye’ye gelecek olanlar için bir ya da iki aylık süre tanınacak.

Hukukçu kurmayların yürüttüğü çalışmaların bayram sonrasında netleştirilerek Meclis’teki diğer partilere sunulabilecek hale getirilmesi bekleniyor. Büyük oranda çerçevesi çizilen yasal düzenleme öncesinde sahadan gelen bilgiler de, terör örgütünün elinde bulunan silahlarla ilgili tespitlerin büyük oranda yapıldığı yönünde.

ÖRGÜTÜN ELİNDEKİ SİLAHLAR LİSTELENİYOR

Örgütün elindeki silahların bir nevi envanterinin çıkarıldığı çalışma aynı zamanda kaç örgüt mensubunun Türkiye’ye geleceğine ilişkin sayıların da ortaya çıkmasını sağlıyor. Yasa teklifi Meclis gündemine geldiği sırada sahadaki tespitlerin de büyük oranda tamamlanmış olacağı belirtiliyor.

GELİŞLER İÇİN SÜRE KONULACAK

Yasa taslağında silah bırakan örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelişleriyle ilgili prosedürler sıralanırken, örgütün herhangi bir oyalama taktiğine meydan verilmemesi için süre sınırı konulması planlanıyor. Bir ay ya da iki aylık sürede örgütten kaç kişinin Türkiye’ye girişinin yapıldığına bakılacak. Girişlerin devam ettiğinin görülmesi durumunda bu süre uzatılacak. Ancak girişlerin sınırlı sayıda olması durumunda süre uzatılmayacak ve kapı tümüyle kapatılacak. Böylece gelenler için yasal prosedürler işletilirken, geride kalanlar için devlet de gereğini yapacak.

SÜRE UZATIMINDA YETKİ KİMDE OLACAK?

Örgüt mensupları bu sürede gelirlerse ve Türkiye’ye girişlerin sürdüğü görülürse bu süreler uzatılabilecek. Süre uzatımı için Meclis ya da Cumhurbaşkanı yetkili kılınacak. Sürecin tümüyle tamamlanması için de 3 yıl süre öngörülüyor.

