Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

18.05.2026 11:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Onlar için zaman daralıyor ve hızlı bir şekilde harekete geçseler iyi olur, aksi takdirde onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak" diyerek uyardığı İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini Pakistan aracılığıyla ABD'ye iletti

Pakistanlı kaynaklar, İran’ın savaşı sona erdirmek amacıyla hazırladığı revize edilmiş teklifin İslamabad üzerinden ABD’ye iletildiğini duyurdu. Reuters’a konuşan kaynak, diplomatik süreçte zamanın daraldığı uyarısında bulundu.

Uluslararası arenada çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir kaynak, İran yönetiminin hazırladığı revize edilmiş teklifin Pakistan üzerinden ABD’ye resmen iletildiğini söyledi. Haberde, teklifin Tahran ile Washington arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik yeni bir diplomatik girişim olduğu belirtildi.

“FAZLA VAKTİMİZ KALMADI”

Pakistanlı kaynak, müzakere sürecinin oldukça hassas bir aşamaya geldiğini ifade etti. Tarafların masadaki şartları sürekli değiştirdiğini belirten kaynak, “Fazla vaktimiz kalmadı. Her iki taraf da sürekli olarak kale direklerinin yerini değiştiriyor ve hedefleri farklı noktalara çekiyor” dedi. Açıklama, diplomatik görüşmelerde belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ HIZ KAZANDI

Söz konusu gelişmenin, bölgede devam eden çatışmaların diplomatik yollarla sona erdirilmesi amacıyla yürütülen arka kapı diplomasisinin hız kazandığı bir dönemde yaşandığı değerlendiriliyor. Tarafların İran’ın sunduğu yeni teklif üzerinden nasıl bir yol haritası izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

TRUMP'TAN "ZAMAN DARALIYOR" UYARISI 

Dün akşam saatlerinde Truth Social hesabından İran hakkında yeni bir paylaşımda bulunan Trump "İran için zaman daralıyor, çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" ifadelerine yer vermişti. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
