Elektrikli araç şarj istasyonlarına kaçak cezası uyarısı

18.05.2026 10:22  Güncelleme: 10:28
Türkiye'de elektrikli araç sayısı 411 bini aştı. Ancak izinsiz kurulan şarj istasyonlarına ağır cezalar kesiliyor. İstanbul'da bir doktora 840 bin TL kaçak elektrik cezası verildi. Uzmanlar, mevzuata uygun proje ve onay sürecinin önemini vurguluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Mart 2026 "Şarj Hizmeti Piyasası" raporuna göre, Türkiye'deki toplam elektrikli araç sayısı 411 bin 796'ya yükseldi. Şarj noktası sayısı 41 bin 938'e çıktı. İran-ABD savaşı'nın etkisiyle Brent petrol ve küresel piyasalarda motorin fiyatlarının fırlaması, Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Satışlarda elektrikli araçlar öne çıktı.

Elektrikli araçlarla birlikte şarj istasyonları da yaygınlık kazanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, kamuya açık yerlerde ya da kendilerine ait konut ve villalarına kurdurdukları istasyonlarda araçlarını şarj edebiliyor. Bu istasyonlar, zaman zaman ağır para cezalarıyla gündeme geliyor.

DOKTORA MİLYONLUK CEZA

İstanbul'da, Avrupa yakasında bir doktor, konutuna elektrikli araç şarj istasyonu kurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), sahada yaptığı denetimlerde, söz konusu şarj istasyonunun bulunduğu konutu da inceledi.

Ekipler, denetimde, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekerek, sayaçtan geçirilmeksizin enerji kullanıldığını saptadı. Bu şarj istasyonunun sahibi olan doktora, 840 bin TL'yi aşkın para cezası kesildi.

UZMANLARDAN UYARI: MEVZUATTAKİ ADIMLARI YERİNE GETİRİN

Uzmanlar, elektrikli şarj istasyonlarının belli  bir proje dahilinde konut ya da villalara kurulabileceğini belirterek, "Bu projenin şehir içi elektrik dağıtım şirketinin onayından ve izninden geçmesi, mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi son derece önemlidir. Şehir içi elektrik dağıtım şirketinin onayından geçmeyen, abonenin bilgisi olsun ya da olmasın sayaca bağlanmayan şarj istasyonları kaçak kullanım cezasıyla karşı karşıya kalır" uyarısında bulundu.

Uzmanlar, abonelere, konutlarındaki şarj istasyonlarının proje süreçlerinin mevzuata uygun olup olmadığını gözden geçirmeleri önerisinde bulunarak, "EPDK'nın ilgili yönetmeliği açık. Dağıtım şirketleri, bu yönetmelik gereğince işlem yapıyor. Kaçak cezaları kesiyor. Yüklü miktarda kaçak cezasıyla karşı karşıya kalmamak için mevzuatta öngörülen adımların yerine getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

