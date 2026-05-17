İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina, 2-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekip Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cher Ndour ve 83. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90. dakikada oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, son hafta öncesinde 68 puanla 6. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Fiorentina ise puanını 41'e yükseltti. Ligin son hafta maçında Juventus, Torino deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?