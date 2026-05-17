Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı

17.05.2026 16:27
İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, sahasında Fiorentina'ya 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını son haftaya bıraktı.

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fiorentina, 2-0'lık skorla kazandı.

FIORENTINA'DAN SÜRPRİZ

Konuk ekip Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Beşiktaş'ın eski oyuncusu Cher Ndour ve 83. dakikada Rolando Mandragora kaydetti.

KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90. dakikada oyundan alındı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUTLARI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla birlikte Juventus, son hafta öncesinde 68 puanla 6. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için kazanıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Fiorentina ise puanını 41'e yükseltti. Ligin son hafta maçında Juventus, Torino deplasmanına konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:42:09.
