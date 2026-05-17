Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

İtalya Serie A'nın 37. haftasındaki başkent derbisinde Roma ile Lazio karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.

ROMA'NIN MANCINI'Sİ VAR

Ev sahibi ekibi Roma'ya ezeli rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 40 ve 66. dakikada yıldız isim Gianluca Mancini kaydetti.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 70. dakikasında artan tansiyon sonrası Lazio'dan Nicolo Rovella, Roma'dan da Wesley, direkt olarak kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Roma, puanını 70 yaparak Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını sürdürdü. Konuk ekip Lazio ise 51 puanda kaldı. Ligin son hafta maçında Roma, Hellas Verona'ya konuk olacak. Lazio, kendi evinde Pisa'yı ağırlayacak.