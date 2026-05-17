Bruno Fernandes\'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN MANU

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi. İngiliz sol bek oyuncusu Luke Shaw, 3.5 yıl aradan sonra gol attı. Nottingham Forest'ın gollerini ise 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

BRUNO FERNANDES'TEN 20. ASİST

Manchester United'da mücadeleyi 1 asistle tamamlayan Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig tarihine geçti. Portekizli yıldız, 20 asiste ulaşarak Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'ye ait Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu egale etti.

SON PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 68'e yükseltirken, Nottingham Forest ise 43 puanda kaldı. Ligin son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.