Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United
Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

17.05.2026 16:36
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United'ın, sahasında Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti. Ligde 20 asiste ulaşan Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'ye ait Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu egale etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN MANU

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Luke Shaw, 55. dakikada Matheus Cunha ve 76. dakikada Bryan Mbeumo'dan geldi. İngiliz sol bek oyuncusu Luke Shaw, 3.5 yıl aradan sonra gol attı. Nottingham Forest'ın gollerini ise 53. dakikada Morato ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti.

BRUNO FERNANDES'TEN 20. ASİST

Manchester United'da mücadeleyi 1 asistle tamamlayan Bruno Fernandes, İngiltere Premier Lig tarihine geçti. Portekizli yıldız, 20 asiste ulaşarak Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'ye ait Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu rekorunu egale etti.

SON PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 68'e yükseltirken, Nottingham Forest ise 43 puanda kaldı. Ligin son haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.

Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
