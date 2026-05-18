Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

18.05.2026 12:36
Olası bir erken seçim durumunda hükümetin emeklilere yüzde 50 zam yapacağı iddiası ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da ekonomi kulislerinde bu söylenti artık yüksek sesle dillendiriliyor.

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken, Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. Olası bir erken seçim durumunda hükümetin emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapabileceği öne sürüldü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomi çevrelerinde söz konusu iddia yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

MİLYONLARI HEYECANLANDIRAN İDDİA

Siyasi gündemde erken seçim tartışmaları devam ederken, hükümetin olası bir seçim sürecinde emeklilere yönelik yeni bir ekonomik adım hazırlığında olabileceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre, erken seçim kararı alınması halinde emekli maaşlarında yüzde 50’ye varan artış gündeme gelebilir. Ancak şu ana kadar hükümet kanadından konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapılmadı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ, ZAM HESAPLARI DEĞİŞTİ

Öte yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammına ilişkin hesaplamalar da yeniden şekillendi. Yeni tahminler sonrası milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılacak artış oranına odaklandı.

EKONOMİSTTEN TEMMUZ ZAMMI HESABI

Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz, yüzde 26’lık yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yaptığı değerlendirmede mayıs ayında enflasyonun yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Bu hesaplamaya göre Yılmaz, temmuz ayında:

  • İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 19,85
  • Memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 15,5 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.

GÖZLER TEMMUZ AYINA ÇEVRİLDİ

Milyonlarca emekli hem temmuz ayında açıklanacak enflasyon farkını hem de kulislerde konuşulan olası ek zam iddialarını yakından takip ediyor. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Bu saatten sonra bir emekli olarak maaşıma yüzde 100 zam yapsa dahi bitti artık benim için.Bu kadar hakkımı yedikten sonra yağmurlu havada su yok. 4 3 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    CHP NİN FISILTI GAZETESİ 2 3 Yanıtla
  • Arzu Keskin Arzu Keskin:
    Memur emeklisine seyyanen zammı yapsınlar sonra konuşulur diğer konular 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
