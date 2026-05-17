Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama

Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
17.05.2026 15:33  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Haber Videosu

Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. 2 bin 670 personelin katıldığı operasyonda 27 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 322 şüpheliden 279'u tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel yapıları, irtibatları ve suç faaliyetleri deşifre edildi. 

Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama

322 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

14 Mayıs'ta Diyarbakır merkezli olmak üzere aralarında Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa'nın da olduğu 23 ilde, 302 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 bin 670 personelle gerçekleştirilen operasyonda 322 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 279'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27'si adli kontrolle olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAMAKTA KARARLIYIZ"

Vali Murat Zorluoğlu, konu ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini karartan uyuşturucuyla mücadelemiz kapsamında, 14 Mayıs'ta kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmiştik. Operasyonda gözaltına alınan 322 şüpheliden, 279'u tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 16'sı da serbest bırakıldı. Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
13:13
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:13:11. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.