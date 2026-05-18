Kop Dağı'nda Mayıs'ta Kar Yağdı
Kop Dağı'nda Mayıs'ta Kar Yağdı

18.05.2026 11:27
Bayburt'un Kop Dağı'na Mayıs ortasında kar yağarken, kentte ise yağmur etkili oluyor.

Bayburt'un 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı'nda Mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, aralıklarla devam ediyor.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kentin önemli geçiş güzergahları arasında yer alan Kop Dağı'na kar yağdı.

Mayıs ayının bitimine sayılı günler kala yağan kar, yüksek kesimlerde kış manzaraları oluşturdu. Kent merkezinde ise sabah saatlerinde çiseleyen yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kop Dağı güzergahını kullanan tır şoförü Yıldıray Ata, yaz mevsiminin Bayburt'a gelmeyeceğini belirterek, "18 Mayıs 2026, Kop Dağı'na kar yağıyor. Güzel bir kar yağışı var, iyi yağıyor. Bu sene Bayburt'a yaz gelmeyecek, bizim bölgeye bu yıl yaz yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Bayburt'un da aralarında bulunduğu kuzey kesimler için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, 18 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olabileceği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

