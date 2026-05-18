Jose Mourinho Real Madrid\'e geri döndü

18.05.2026 11:44
Jose Mourinho, Benfica’dan ayrılarak yeniden Real Madrid’in başına geçiyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano’ya göre Portekizli teknik adam İspanyol deviyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fabrizio Romano’nun haberine göre Jose Mourinho, Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve resmi imzaların beklendiği belirtildi.

BENFICA DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Fenerbahçe sonrası Benfica’nın başına geçen Mourinho’nun Portekiz ekibindeki macerası kısa sürdü. Tecrübeli çalıştırıcı yeni sezonda yeniden İspanya’da görev yapacak.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Jose Mourinho daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam o dönemde La Liga şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmişti.

REAL MADRID’DE YENİ DÖNEM

Son dönemde taraftar tepkileri ve yaşanan krizlerle gündeme gelen Real Madrid’de Mourinho dönemi resmen başlıyor. Portekizli teknik adamın dönüşü futbol dünyasında büyük ses getirdi.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:28:36. #7.13#
