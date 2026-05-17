Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır ve ailesinin eski kulübü Trabzonspor ile arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor.
Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, şampiyonluk töreninde kardeşinin kupa kaldırdığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve arka plana ''Beni sevmeyen birileri varmış. Rahat olun, ben de sizi sevmiyorum'' sözlerinin yer aldığı bir şarkı eklemişti. Bu sözlerin, daha önce Uğurcan Çakır’ı hedef alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’a yönelik olduğu yorumu yapılmıştı.
Hasan Tüncel'in haberine göre; Bu gelişme üzerine harekete geçen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır’ın abisi Necdet Çakır’ın Trabzonspor tesislerine girişini yasakladı.
Son Dakika › Spor › Uğurcan Çakır'ın abisini şoke edecek karar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?