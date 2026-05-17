Portekiz Premier Ligi'nin son haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, sahasında Estoril'i 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 16. dakikasında takımının üçüncü golünü kaydeden Rafa Silva, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Portekiz temsilcisine transfer olmuştu. Benfica, bu galibiyetle puanını 80'e yükseltmesine rağmen lig sıralamasındaki yerini değiştiremedi ve sezonu 3. sırada tamamladı.
Record’un aktardığı detaylara göre; Benfica ve Beşiktaş arasında Rafa Silva'nın transferi için 5 milyon Euro'luk net bonservis bedeline ek olarak başarı endeksli bir protokol yapılmıştı. Bu anlaşma uyarınca, Benfica’nın ligi ilk iki sırada bitirip doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda siyah-beyazlı kulübün kasasına 2 milyon Euro daha girecekti. Ancak Benfica’nın ilk iki hedefine ulaşamayarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olması, söz konusu başarı bonusunun tamamen devre dışı kalmasına neden oldu.
Son Dakika › Spor › Rafa Silva'dan Beşiktaş'a kötü haber - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?