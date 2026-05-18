Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

18.05.2026 09:09
İki usta sanatçı Sezen Aksu ile Nazan Öncel'in arası açıldı. Geçtiğimiz nisan ayında birlikte düet yapan ve “Erkekler de Yanar” şarkısının seslendiren ikiliden Nazan Öncel, Harbiye konserinde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Öncel’in “Dostluklar yalanmış. Kanlıca’yı da gördük” sözleri ikilinin aralarının bozulduğunu ortaya koydu.

Türk pop müziğinin iki usta ismi Sezen Aksu ile Nazan Öncel’in dostluğunda yaşanan kırgınlık, Harbiye sahnesine ortaya çıktı. Nazan Öncel’in konser sırasında kullandığı sözler dikkat çekti.

NİSAN AYINDA BERABER DÜET YAPMIŞLARDI

Sezen Aksu ile Nazan Öncel, 2 Nisan’da yayınlanan “Erkekler de Yanar” şarkısı için birlikte stüdyoya girmiş ve müzik dünyasında ses getiren bir projeye imza atmıştı. Ancak Harbiye konserinde Nazan Öncel’in yaptığı açıklama gündem oldu.

SAHNEDEN SEZEN AKSU'YA GÖNDERME YAPTI

Sahnedeki konuşması sırasında Öncel, “Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu da anladık. Yakın bir geçmişte "Erkekler de yanar"ı söyledik, biliyorsunuz bir düet yaptık. Kanlıca’yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli, ya göründüğü gibi olmalı. ” ifadelerini kullandı. Sanatçının bu sözleri, Sezen Aksu’ya gönderme olarak yorumlandı.

İki sanatçının yakın dostluğu uzun yıllardır bilinirken, Sezen Aksu cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi.

