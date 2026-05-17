Kasa dolup taştı! Galatasaray\'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla buluştuğu bu tarihi gecede hem büyük bir coşku yaşadı hem de kasasını doldurdu.

BİLET SATIŞINDAN 160 MİLYON LİRA

Galatasaray yönetimi, RAMS Park’taki bu büyük organizasyon için kulüp bütçesinden ekstra bir harcama yapmadığı gibi süreci tamamen kâra dönüştürmeyi başardı. Kutlamayı yerinde izlemek isteyen taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Saha içi etkinlik alanındaki biletlerin 19 bin liradan satıldığı gecede, tribünler için en uygun bilet fiyatı ise 190 lira olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, sadece bu gecenin bilet satışlarından tam 160 milyon liralık bir gelir elde etti.

TOPLAM HASILAT 200 MİLYON LİRA

Kulübün kasasını dolduran tek kalem biletler olmadı. Gün boyunca yoğun mesai harcayan resmi mağaza GS Store da şampiyonluk ürünlerinin satışıyla büyük bir ciro yaptı. Mağazalardan elde edilen yaklaşık 40 milyon liralık gelirle birlikte, Galatasaray’ın kutlama gecesinden elde ettiği toplam kazanç 200 milyon liraya (yaklaşık 3.7 milyon Euro) ulaştı.