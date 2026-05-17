Kasa dolup taştı! Galatasaray\'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

17.05.2026 17:41
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, kutlama organizasyonunda önemli bir geliri kasasına koymayı başardı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk gecesinde 160 milyonluk bilet gelirinin ardından, GS Store'daki ürün satışları ile birlikte 200 milyon liralık gelir elde etti.

Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen görkemli bir organizasyonla kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarlarıyla buluştuğu bu tarihi gecede hem büyük bir coşku yaşadı hem de kasasını doldurdu.

BİLET SATIŞINDAN 160 MİLYON LİRA 

Galatasaray yönetimi, RAMS Park’taki bu büyük organizasyon için kulüp bütçesinden ekstra bir harcama yapmadığı gibi süreci tamamen kâra dönüştürmeyi başardı. Kutlamayı yerinde izlemek isteyen taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Saha içi etkinlik alanındaki biletlerin 19 bin liradan satıldığı gecede, tribünler için en uygun bilet fiyatı ise 190 lira olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı kulüp, sadece bu gecenin bilet satışlarından tam 160 milyon liralık bir gelir elde etti.

TOPLAM HASILAT 200 MİLYON LİRA

Kulübün kasasını dolduran tek kalem biletler olmadı. Gün boyunca yoğun mesai harcayan resmi mağaza GS Store da şampiyonluk ürünlerinin satışıyla büyük bir ciro yaptı. Mağazalardan elde edilen yaklaşık 40 milyon liralık gelirle birlikte, Galatasaray’ın kutlama gecesinden elde ettiği toplam kazanç 200 milyon liraya (yaklaşık 3.7 milyon Euro) ulaştı.

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Tuncay Yilmaz Tuncay Yilmaz:
    Millet ekmek bulamıyor şu bilet fiyatlarına bak yazıklar olsun verenede alanada. 0 0 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    şampiyonluk kutlamasının yapıldığı stada bilet ile mi giriş yapıldı ! yani kutlama ücretli mi ? bilen aydınlatabilir mi ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
