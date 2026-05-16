Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık hayvan pazarında çıkan kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KADIN ASTSUBAY ARAYA GİRDİ

Kavga sırasında bölgede bulunan sivil kıyafetli bir kadın astsubay da tarafların arasına girerek kavgayı sakinleştirmeye çalıştı. Büyük cesaret gösteren kadın astsubay, tarafları ayırmak için uzun süre çaba harcadı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine jandarma ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. Yaşanan arbede sonrası taraflar güçlükle kontrol altına alınırken, pazarda kısa süreli panik yaşandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.