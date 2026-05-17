Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 ay önce halı saha maçında yaşanan "faul" tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişinin caddede karşılaşması kanlı bitti. Ensesinden bıçaklanan gencin, şah damarının kesilmesine sadece 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce oynadıkları halı saha maçındaki bir 'faul' pozisyonu yüzünden husumet başladı.

ESKİ HUSUMET CADDEDE HORTLADI

Bugün cadde üzerinde aniden karşı karşıya gelen ikili arasında, 3 ay önceki faul mevzusu nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Hasan H., yanındaki bıçakla Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak hızla olay yerinden kaçtı.

MUCİZE KURTULUŞ: ATARDAMARA SADECE 1 MİLİMETRE KALDI

Kanlar içinde kalan genci gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuteybe M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde adeta bir mucize yaşandığı ortaya çıktı. Saldırganın sapladığı bıçağın, Kuteybe M.'nin hayatını kaybetmesine yol açabilecek ana atardamara isabet etmesine sadece 1 milimetre kaldığı belirlendi. Ağır yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheli Hasan H.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.