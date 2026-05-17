Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti

Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti
17.05.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de Hasan H., 'faul' nedeniyle tartıştığı Kuteybe M.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 ay önce halı saha maçında yaşanan "faul" tartışması nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişinin caddede karşılaşması kanlı bitti. Ensesinden bıçaklanan gencin, şah damarının kesilmesine sadece 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce oynadıkları halı saha maçındaki bir 'faul' pozisyonu yüzünden husumet başladı.

ESKİ HUSUMET CADDEDE HORTLADI 

Bugün cadde üzerinde aniden karşı karşıya gelen ikili arasında, 3 ay önceki faul mevzusu nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Hasan H., yanındaki bıçakla Kuteybe M.'yi ensesinden bıçaklayarak hızla olay yerinden kaçtı.

MUCİZE KURTULUŞ: ATARDAMARA SADECE 1 MİLİMETRE KALDI

Kanlar içinde kalan genci gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuteybe M., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde adeta bir mucize yaşandığı ortaya çıktı. Saldırganın sapladığı bıçağın, Kuteybe M.'nin hayatını kaybetmesine yol açabilecek ana atardamara isabet etmesine sadece 1 milimetre kaldığı belirlendi. Ağır yaralı gencin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheli Hasan H.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

18:14
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 18:35:09. #7.12#
SON DAKİKA: Halı Saha Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.