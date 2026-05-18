Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu sürede sosyal medyada gündem oldu. Videodaki davranışları nedeniyle yoğun eleştiri alan Bal’a yönelik tepkiler artarken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şarkıcılar Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal, Dedesinin tabutu başında TikTok videosu çektiği için pişman olmadığını söyledi.

AÇIKLAMASINDA ŞARKISININ REKLAMINI DA YAPTI

Melek Bal, "Ben dedemi çok severdim, dedem de beni çok severdi. Dedemin son dönemde demansı vardı. Son dönemde her şeyi unutmaya başlamıştı ama çok neşeli bir insandı. Dedemin arkasından herkes çok ağladı en çok da ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğini nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse de umurumda değil" dedi.

Yeni şarkısının 22 Mayıs'ta çıkaracağını açıklayan Melek Bal, "22 Mayıs'ta çıkacak. Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

ANNESİ "ŞUURSUZ" DEMİŞTİ

Babasını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızının cenaze töreninde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

Daha önce de madde bağımlılığı tedavisi süreciyle gündeme gelen kızı Melek Bal'ın hareketlerini 'şuursuzluk' olarak nitelendiren ünlü sanatçı, “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

TİKTOK’A SERT TEPKİ

Akyürek, açıklamasında TikTok platformunu da sert sözlerle eleştirdi. "Tiktok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” diyen sanatçı, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

HADİSE VE GÜLŞEN’İ DE HEDEF ALDI

Umut Akyürek daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirdi. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM”

Kızıyla yaşadığı sorunlara da değinen Akyürek, "Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" dedi.