Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

18.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dedesinin tabutu başında TikTok videosu çeken şarkıcı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Pişman olmadığını söyleyen Bal, "Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Pişman değilim, kimse de umurumda değil" dedi. Bal açıklamasında ayrıca yeni çıkacak şarkısının de reklamını da yaptı.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal’ın, dedesinin cenazesinde çektiği TikTok videosu sürede sosyal medyada gündem oldu. Videodaki davranışları nedeniyle yoğun eleştiri alan Bal’a yönelik tepkiler artarken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Şarkıcılar Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal, Dedesinin tabutu başında TikTok videosu çektiği için pişman olmadığını söyledi.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

AÇIKLAMASINDA ŞARKISININ REKLAMINI DA YAPTI

Melek Bal, "Ben dedemi çok severdim, dedem de beni çok severdi. Dedemin son dönemde demansı vardı. Son dönemde her şeyi unutmaya başlamıştı ama çok neşeli bir insandı. Dedemin arkasından herkes çok ağladı en çok da ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğini nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse de umurumda değil" dedi.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Yeni şarkısının 22 Mayıs'ta çıkaracağını açıklayan Melek Bal, "22 Mayıs'ta çıkacak. Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.

ANNESİ "ŞUURSUZ" DEMİŞTİ

Babasını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızının cenaze töreninde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan açıklama yapmıştı.

Daha önce de madde bağımlılığı tedavisi süreciyle gündeme gelen kızı Melek Bal'ın hareketlerini 'şuursuzluk' olarak nitelendiren ünlü sanatçı, “Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

TİKTOK’A SERT TEPKİ

Akyürek, açıklamasında TikTok platformunu da sert sözlerle eleştirdi. "Tiktok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?” diyen sanatçı, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

HADİSE VE GÜLŞEN’İ DE HEDEF ALDI

Umut Akyürek daha sonra yaptığı açıklamada ise Hadise ve Gülşen gibi isimleri eleştirdi. Akyürek, “Ben Hadise’yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM”

Kızıyla yaşadığı sorunlara da değinen Akyürek, "Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" dedi.

Umut Akyürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Merih Demiral’den Al Nassr’a göndermeli paylaşım Merih Demiral'den Al Nassr'a göndermeli paylaşım
Kasa dolup taştı Galatasaray’ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
10:22
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık “kaçak elektrik“ cezası
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık "kaçak elektrik" cezası
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:55
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
Zeynep Sönmez Türk tenis tarihine geçti
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:04:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.