Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler\'ini buldu
18.05.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, “Yeni Arda Güler” olarak gösterilen 16 yaşındaki Volkan Mutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, geleceğe yönelik dikkat çeken bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-lacivertli ekip, “Yeni Arda Güler” olarak gösterilen Volkan Mutlu ile sözleşme imzaladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Finlandiya ekibi KuPS Kuopion forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu’yla anlaşma sağladı. Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı 5 yıllık sözleşmenin 18 yaşına girmesiyle birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi.

“YENİ ARDA GÜLER” BENZETMESİ

Türk asıllı Finlandiya vatandaşı olan Volkan Mutlu’nun oyun stili nedeniyle “Yeni Arda Güler” olarak gösterildiği ifade edildi. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç yıldız adayının özellikle teknik kapasitesi ve sol ayağıyla dikkat çektiği belirtildi.

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Finlandiya U17 Milli Takımı’nda forma giyen Volkan Mutlu için Türkiye cephesinin de devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcunun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi adına çalışmaların başladığı aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ocak 2026’da KuPS U18 takımından kulübün ikinci takımına yükselen Volkan Mutlu, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 2 gol katkısı verdi. Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcuyu uzun vadeli proje olarak gördüğü öğrenildi.

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı

14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:25:50. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.