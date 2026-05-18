Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.
Olayın yankıları sürerken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar, Kütahyalı'nın tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımda "Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmış. Dosyanın ağırlığından, savunmanın hafifliğinden işinin zor olacağını ifade etmiştik. Bu karar da gösterdi ki suça bulaşan hiç kimse ‘özel’ değil" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:
Sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?