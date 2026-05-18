Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

"DOSYANIN AĞIRLIĞINDAN..."

Olayın yankıları sürerken eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar, Kütahyalı'nın tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımda "Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmış. Dosyanın ağırlığından, savunmanın hafifliğinden işinin zor olacağını ifade etmiştik. Bu karar da gösterdi ki suça bulaşan hiç kimse ‘özel’ değil" ifadelerine yer verdi.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Öte yandan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadı. Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:

2009 model Jaguar marka araç

1981 model klasik otomobil

2013 model Volkswagen

2023 model Chery

1998 model Range Rover

2003 model Range Rover

Sarıyer’de bir apartman dairesi

İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks

KREDİ KARTINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Sorgu sırasında gösterilen MASAK raporunda yer alan belgeler ile ilgili sorular üzerine Kütahyalı, "İfademde belirttiğim gibi kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olduğu bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Ayrıca nakit avans çekim faizi çok yüksek olduğundan kredi kartını Servet ve Mehmet isimli PERPA'da esnaf olan şahıslardan komisyon ile paramı geri almak çok mantıklı idi. Bu sebeple ihtiyacım da olduğu için bu yönteme başvurdum. Para gönderen firmaları ve şahısları tanımam" diye konuştu.