Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

18.05.2026 13:09
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak, alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alıkoyulan Sumud filosunda Türk vatandaşları Fatma Zengin, Bilali Yıldırım, Sibel Duyan, Zeynel Abidin Özkan, Yasin Yalçın, Validin Asaf, Tunç Yılmaz, Mustafa Şimşek, Mustafa Güzkaya, Muhammed Ensar Aslan, Emrullah Demir de bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz’deki uluslararası sularda saldırı başlattı. 23 tekle ile irtibatın kesildiği operasyonu  Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu"na yönelik gerçekleştirdiği müdahaleye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan filoya uluslararası sularda yapılan müdahale "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi ve şiddetle kınandığı belirtildi.

Söz konusu filonun uluslararası bir dayanışma örneği olduğunun vurgulandığı açıklamada, yaklaşık 40 ülkenin vatandaşının gemilerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

"KATILIMCILAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine son vermesi gerektiği belirtilen açıklamada, "İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail’in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

23 TEKNE İLE İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz’deki uluslararası sularda saldırı başlattı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Kıbrıs Adası açıklarındaki filoda bulunan teknelerden iki savaş gemisinin görüldüğünü açıklarken, bazı teknelere yanaşarak taciz eden İsrail ordusu hücumbotlarının fark edildiği videolar paylaştı.

İsrail basınında da "müdahalenin başladığı" haberleri yer alırken, teknelerdeki bazı aktivistlerin canlı yayınlarda, İsrail askerlerinin kendilerine yaklaşması nedeniyle telefonlarını denize atıp ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Kriz Masası yetkilileri ayrıca, İsrail askerlerinin bazı teknelere çıktığını ve filodaki 23 tekneyle irtibatın koptuğunu bildirdi.

Yetkililer, hukuk dışı müdahalede bulunulan tekneler arasında "Kaktüs", "Zio Faster", "Holy Blue", "Munki" ve "Sadabad"ın yer aldığını kaydetti.

İsrail basınındaki haberlerde ise filoya katılanlardan 100 kişinin hukuk dışı olarak alıkonulduğu aktarılarak, aktivistlerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği ve oradan da İsrail'in güneyindeki Aşdod (Usdud) Limanı'na nakledilecekleri belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYOR

Kriz Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu Türk vatandaşları arasında Fatma Zengin, Bilali Yıldırım, Sibel Duyan, Zeynel Abidin Özkan, Yasin Yalçın, Validin Asaf, Tunç Yılmaz, Mustafa Şimşek, Mustafa Güzkaya, Muhammed Ensar Aslan, Emrullah Demir bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu yaptığı görüntülü açıklamada, "Aktivistler şiddetsiz ve sivil bir eylem gerçekleştiriyorlar. Soykırıma uğrayan bir halkın ihtiyaçlarını ortaya koyarak oraya bir insani yardım koridoru açmaya çalışıyorlar. Gözaltına alınmalarını gerektirecek hiçbir suça müdahil değiller." dedi.

Kantoğlu, filodaki katılımcıların silahsız ve eylemlerinin şiddetsiz olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla yapılan bu müdahale uluslararası hukuka da uygun değildir. İnsan vicdanına da uygun değildir." ifadelerini kullandı.

