Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Haberin Videosunu İzleyin
Tümer Metin, Fenerbahçe\'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
17.05.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tümer Metin, Fenerbahçe\'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Haber Videosu

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken spor yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertli takım için dikkat çeken bir öneride bulundu. Abdullah Avcı ismini öne çıkaran Tümer Metin, ''Abdullah Avcı uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir. Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için pek çok yerli ve yabancı isim konuşulmaya devam ederken, ünlü futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin’den dikkat çeken bir öneri geldi. NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertli ekibin hoca gündemini değerlendiren Metin, tercihini yerli bir teknik adamdan yana kullandı.

''GÖZÜM KAPALI TESLİM EDERİM''

Fenerbahçe’nin geleceği için en doğru ismin Abdullah Avcı olduğunu belirten Tümer Metin, ''Fenerbahçe için Abdullah Avcı uzun vade planında gözüm kapalı teslim edeceğim teknik adamlardan bir tanesidir.'' dedi. 

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

''HEM İNSANLIĞINA HEM DE TEKNİK ADAMLIĞINA KEFİLİM''

Abdullah Avcı ile olan yakın ilişkisine de değinen yorumcu, "Kendisini çok severim. Hem insanlığına, hem teknik adamlığına kefil olabileceğim birisidir." şeklinde konuştu. 

TRABZONSPOR İLE 3 KUPA KAZANDI 

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bordo-mavili ekibin başında önemli başarılara imza atmıştı. Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Süper Kupa’yı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Tümer Metin, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Kurban pazarında ortalık karıştı Kadın astsubayın cesareti takdir topladı Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı
Şoföre tepki yağıyor İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar Şoföre tepki yağıyor! İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar
Fatma Soydaş’dan “Açılmayı düşünüyor musun“ sorusuna skandal yanıt Fatma Soydaş'dan "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Putin’in Çin’e gideceği tarih belli oldu Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

18:14
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
17:10
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 18:53:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.