Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Haberin Videosunu İzleyin
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
17.05.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Haber Videosu

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, ifadesinde tahliyesini talep etti. Hamile eşinin yaşanan süreç nedeniyle büyük stres altında olduğunu söyleyen Kütahyalı, “Düşük yapma ihtimalinden korkuyorum” dedi. 12 yaşındaki ikiz kızlarının da sosyal çevrelerinde akran zorbalığına maruz kaldığını öne süren Kütahyalı, bir an önce ailesine kavuşmak istediğini ifade etti.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyette verdiği 244 sayfalık ifade ortaya çıktı. Hesabındaki para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlayan Kütahyalı, transferlerin ticari kredi işlemleri ve yakın çevresiyle yaptığı para alışverişlerinden kaynaklandığını savundu. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında bulunan Kütahyalı’nın, sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme yürütülüyor.

“PARA HAREKETLERİ ALACAK-VERECEK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI 

Kütahyalı ifadesinde, banka hesabındaki para giriş çıkışlarının suç gelirleriyle bağlantılı olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Bahsi geçen suçlarla hiçbir ilgim yok” dedi. 

MASAK incelemelerinde Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildiği iddia edilirken, soruşturma dosyasında para transferlerinin kaynağına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi. 

DUYGUSAL SAVUNMA 

Kütahyalı’nın yaptığı savunmada ailesine vurgu yaptığı öğrenildi. Tahliye talebinde bulunan Kütahyalı’nın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır. Düşük yapma ihtimalinden korkuyorum. 12 yaşındaki iki kızım iki gündür akran zorbalığı yaşamaktadır, tüm gün ağlamaktadır. Çünkü medya hakkımda uydurma haberler yapmaktadır. Bir an evvel hamile eşime ve iki kızıma kavuşmak istiyorum.”

OPERASYONDA YÜZLERCE ŞÜPHELİ VAR

Adana merkezli operasyon kapsamında yaklaşık 200 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklanırken, soruşturmanın yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantılı finans hareketlerini kapsadığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finans sistemi içinde aklandığının değerlendirildiğini açıklamıştı. 

Rasim Ozan Kütahyalı, Operasyon, Adliye, Son Dakika

Son Dakika Rasim Ozan Kütahyalı Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj
Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar Kilosu 35 TL’den alıcı buluyor Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den alıcı buluyor
Kim seçilirse seçilsin gelecek Fener’e yıldız golcü Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Bakan Tekin’in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında

19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
18:14
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:30:55. #7.13#
SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.