Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyette verdiği 244 sayfalık ifade ortaya çıktı. Hesabındaki para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlayan Kütahyalı, transferlerin ticari kredi işlemleri ve yakın çevresiyle yaptığı para alışverişlerinden kaynaklandığını savundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında bulunan Kütahyalı’nın, sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla ilgili geniş çaplı inceleme yürütülüyor.

“PARA HAREKETLERİ ALACAK-VERECEK İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI

Kütahyalı ifadesinde, banka hesabındaki para giriş çıkışlarının suç gelirleriyle bağlantılı olmadığını öne sürerek, “Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Bahsi geçen suçlarla hiçbir ilgim yok” dedi.

MASAK incelemelerinde Kütahyalı’nın hesaplarında milyonlarca liralık hareketlilik tespit edildiği iddia edilirken, soruşturma dosyasında para transferlerinin kaynağına ilişkin detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.

DUYGUSAL SAVUNMA

Kütahyalı’nın yaptığı savunmada ailesine vurgu yaptığı öğrenildi. Tahliye talebinde bulunan Kütahyalı’nın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

“Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır. Düşük yapma ihtimalinden korkuyorum. 12 yaşındaki iki kızım iki gündür akran zorbalığı yaşamaktadır, tüm gün ağlamaktadır. Çünkü medya hakkımda uydurma haberler yapmaktadır. Bir an evvel hamile eşime ve iki kızıma kavuşmak istiyorum.”

OPERASYONDA YÜZLERCE ŞÜPHELİ VAR

Adana merkezli operasyon kapsamında yaklaşık 200 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklanırken, soruşturmanın yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantılı finans hareketlerini kapsadığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finans sistemi içinde aklandığının değerlendirildiğini açıklamıştı.