Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

18.05.2026 15:41
Beşiktaş’tan ayrılan Sergen Yalçın’ın yaklaşık 250 milyon TL’lik alacağını bıraktığı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın kulüpten tazminat talep etmediği öğrenildi.

TAZMİNAT TALEP ETMEDİ

Tecrübeli teknik adamın ayrılık sürecinde kulüpten herhangi bir tazminat istemediği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın tüm alacağını bırakma kararı Beşiktaş camiasında dikkat çekti.

“BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ”

Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu sözlerinin ardından aldığı karar geniş yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE PARA BIRAKMIŞTI

Sergen Yalçın, açıklamasında geçmiş dönemde de kulüp için fedakarlık yaptığını söyledi. Başarılı teknik adam, "2021’de giderken de 1.5 milyon dolar bıraktım" dedi.

