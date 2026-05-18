Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
18.05.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, işten çıkarıldığı gün arabulucuya götürülerek belge imzalatılan işçilerin iradesinin baskı altında oluşabileceğine hükmetti. Kararla birlikte “jet arabuluculuk” yöntemiyle alınan imzaların geçersiz sayılabileceğine hükmetti.

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklarda tartışma yaratan “jet arabuluculuk” uygulamasına Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar geldi. Yüksek mahkeme, işten çıkarıldığı gün apar topar arabulucuya götürülerek belge imzalatılan işçilerin iradesinin baskı altında oluşabileceğine dikkat çekerek, bu şekilde alınan imzaların geçersiz sayılabileceğine hükmetti.

YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

SGK Uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin dikkat çeken kararını değerlendirdi. Kararda, işverenlerin son dönemde sıkça başvurduğu ve kamuoyunda “jet arabuluculuk” olarak bilinen yönteme hukuki sınır getirildi.

Yargıtay, işçinin işten çıkarıldığı gün hızlı şekilde arabulucuya yönlendirilip haklarından feragat ettirilmesinin, gerçek bir müzakere ortamı oluşturmadığını vurguladı. Mahkeme, bu yöntemin işçinin dava açmasının önüne geçmek amacıyla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

SAĞLIK SORUNLARINI FIRSATA ÇEVİRDİLER

Emsal karara konu olan olayda, bir fabrikada 6 yıldan uzun süredir çalışan ve ağır anksiyete tedavisi gören işçinin iş akdi sağlık sorunları gerekçe gösterilerek feshedildi.

İddiaya göre ağır ilaç kullanan işçi, işten çıkarıldığı gün şirketin anlaşmalı olduğu arabulucunun ofisine götürüldü. İşçiye tüm haklarının ödeneceği söylenerek bazı belgeler imzalatıldı. Ancak 6 yıllık çalışmasına rağmen işçiye verilen miktarın, aynı iş yerinde 3 yıllık kıdeme sahip başka bir çalışanın aldığı tazminattan daha düşük olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine işçi konuyu yargıya taşıdı.

MAHKEMELERDEN “HAK İHLALİ” TESPİTİ

İş Mahkemesi, işçinin işten çıkarıldığı gün arabuluculuk sürecine dahil edildiğini ve sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için yeterli süre tanınmadığını belirterek imzalanan tutanakları geçersiz saydı.

Mahkeme ayrıca, sürecin işçinin özgür iradesiyle başladığına dair herhangi bir delil bulunmadığını ve işçiye yasal haklarının dışında makul bir ek fayda sağlanmadığını kaydetti.

İşverenin yaptığı istinaf başvurusu da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. İstinaf mahkemesi, ağır ilaç kullanan işçinin zayıf durumundan faydalanıldığını ve fesihle arabuluculuk işlemlerinin aynı gün tamamlanmasının gerçek bir pazarlık ortamı oluşmadığını gösterdiğini ifade etti.

“JET ARABULUCULUK” YÖNTEMİNE FREN

Dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kararla birlikte, işçinin baskı altında ya da zor durumda olduğu anda alınan imzaların hukuken geçersiz sayılabileceği netleşmiş oldu. Böylece işverenlerin, işçilerin dava hakkını ortadan kaldırmaya yönelik hızlı arabuluculuk yöntemlerine karşı önemli bir emsal karar verilmiş oldu.

Yargıtay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:21
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:41:55. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.