Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının ardından bir veda daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.

SERGEN YALÇIN SONRASI AYRILIK GELDİ

Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin hemen ardından kulüpte önemli bir ayrılık daha yaşandı.

SERKAN REÇBER GÖREVİNDEN AYRILDI

Siyah-beyazlı ekipte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü görevini yürüten Serkan Reçber’in de kulübe veda ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin futbol yapılanmasında kapsamlı değişikliğe gitmesi bekleniyor.

YENİ YAPILANMA BAŞLIYOR

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in ayrılığı sonrası gözler siyah-beyazlı kulübün yeni sezon planlamasına çevrildi. Beşiktaş’ta teknik direktör ve futbol yapılanmasıyla ilgili yeni kararların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.