Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

18.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yeni yapılanma süreci başladı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının ardından bir veda daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüpte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapan Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.

SERGEN YALÇIN SONRASI AYRILIK GELDİ

Trendyol Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Bu gelişmenin hemen ardından kulüpte önemli bir ayrılık daha yaşandı.

SERKAN REÇBER GÖREVİNDEN AYRILDI

Siyah-beyazlı ekipte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü görevini yürüten Serkan Reçber’in de kulübe veda ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin futbol yapılanmasında kapsamlı değişikliğe gitmesi bekleniyor.

YENİ YAPILANMA BAŞLIYOR

Sergen Yalçın ve Serkan Reçber’in ayrılığı sonrası gözler siyah-beyazlı kulübün yeni sezon planlamasına çevrildi. Beşiktaş’ta teknik direktör ve futbol yapılanmasıyla ilgili yeni kararların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi
CHP’li Ağbaba’dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor CHP'li Ağbaba'dan sızdırılan mesajlara tepki: Kendi ödediğim paradan algı yaratılıyor
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.