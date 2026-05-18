Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir\'de sürpriz ayrılık

Sezon boyunca reytinglerde zirvede yer alan Uzak Şehir dizisinde sezon finali öncesi sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya’nın ekibe veda edeceği öğrenildi.
Geniş izleyici kitlesine ulaşan ve sezon boyunca sosyal medyada da sık sık gündem olan Uzak Şehir dizisi, 25 Mayıs Pazartesi akşamı sezon finali yapacak. Dizinin sezon finali öncesinde yaşanacak ayrılık ise hayranlarını şaşırttı.
Uzak Şehir’de Şahin Albora karakterini canlandıran Alper Çankaya’nın kendi isteğiyle projeden ayrılacağı öğrenildi. Başarılı oyuncunun vedası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ayrılık kararının ardından yeni projeyle ilgili iddialar da ortaya atıldı.
Alper Çankaya’nın önce “Taşacak Bu Deniz” dizisine transfer olacağı öne sürülse de oyuncunun yeni adresinin Netflix olduğu öğrenildi. Çankaya’nın, Netflix için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisinin kadrosuna dahil olduğu belirtildi.
Ay Yapım imzası taşıyan ve yerli “Lost” formatında hazırlandığı belirtilen “Eve Giden Yol” dizisinin çekimlerinin 2 Haziran’da başlayacağı öğrenildi. Dizinin oyuncu kadrosunda daha önce Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya’nın yer alacağı açıklanmıştı. Yeni isimlerin de projeye katıldığı belirtildi.
