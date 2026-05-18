Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

Rasim Ozan Kütahyalı\'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
18.05.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesindeki iddialara eski eşi Nagehan Alçı'dan yanıt geldi. Alçı, "Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim eline geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı" dedi.

“Yasa dışı bahis” ve “Kara para aklama” suçlamaları kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’ya ilişkin soruşturmada, eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplara ait para hareketlerinin de incelemeye alındığı öne sürüldü. Gündeme gelen iddiaların ardından Nagehan Alçı’dan açıklama geldi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilerde, Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına yönelik para hareketlerinin de MASAK tarafından incelemeye alındığı iddia edildi.

“PARA YARDIMLARIDIR” SAVUNMASI

Rasim Ozan Kütahyalı, emniyette verdiği ifadede ise eski eşiyle ilgili soruya, “Eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır. ” yanıtını verdi.

Kütahyalı ayrıca, "Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

NAGEHAN ALÇI’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kütahyalı’nın boşandıktan sonra eski eşine gönderdiği öne sürülen para transferlerinin de MASAK incelemesine dahil edildiği iddialarının ardından Nagehan Alçı sessizliğini bozdu. MedyaRadar’a konuşan Alçı, hakkındaki iddiaları reddederek, “Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Alçı açıklamasının devamında ise, "Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim elime geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    tam peynir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.