Bodrum'da Eşsiz Çeyiz: Pembe Cip
Bodrum'da Eşsiz Çeyiz: Pembe Cip

17.05.2026 17:24
Murat ve Saltuğ Taşlıdağ, hurda cipi restore edip, nişanlısına pembe hediye ile sürpriz yaptı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve cip yenileme işiyle uğraşan Murat Taşlıdağ ile oğlu Saltuğ Taşlıdağ (28), ezber bozan bir çeyiz teslim törenine imza attı. Saltuğ Taşlıdağ, hurda halindeki bir cipi baştan yapıp, pembeye boyayarak nişanlısı Ece Demirkıran'a (26) sürpriz yaptı.

Evlilik hazırlığındaki Saltuğ Taşlıdağ, düğün öncesi nişanlısı Ece Demirkıran'a hediye vermek istedi. Babası Murat Taşlıdağ ile birlikte atölyeye giren Saltuğ Taşlıdağ, hurdalıkta kaderine terk edilmiş eski bir cipi satın aldı. Kendi işletmelerinde hummalı bir çalışma başlatan baba-oğul, gece gündüz demeden çalışarak aracı 4 ayda tepeden tırnağa işlemden geçirdi. Pembeye boyanan ve özel detaylarla süslenen cip, göz kamaştırıcı bir tasarıma kavuştu.

Çeyiz gönderme töreni olan bugün ise atölyede hareketlilik yaşandı. Hazırlıkları tamamlanan pembe cip, davul ve zurna eşliğinde vinçle çekiciye yüklendi. Üzeri pembe tüllerle kapatılan cip ve beraberindeki kortej, kız evinin bulunduğu Gümüşlük Mahallesi'ne gitti. Çeyizler deveye yüklenirken çekici üzerindeki cip, gelin Ece Demirkıran'ın evine doğru hareket etmeye başladı. Yollarda pembe cipi ve arkasındaki kalabalık konvoyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Konvoyun geldiğini gören gelin Ece Demirkıran, çekicinin üzerindeki cipi görünce önce şaşkınlık ardından ise büyük mutluluk yaşadı.

'DÜNYADA 2 ADET VAR'

Plakanın özel olduğunu ifade eden Saltuğ Taşlıdağ, "Babamla birlikte 4 ay süren bir çaba sonucunda 1952 model cipi 2026'ya uyarladık. Daha teknolojik hale getirdik. Bodrum'a uygun daha sportif, iki çeker vaziyette nişanlım için yeniden tasarladık. Bugün ağırlık töreni var, çeyizleri götürüyoruz. Bunu cipi de nişanlımın çeyizi olarak teslim edeceğiz. Plakamızı özel aldık. Eşimin adı Ece, plakamız 34 ECE 225. 25 Erzurumlu olduğumuz için. Ayrıca '22-5' rakamları ise aynı zamanda düğün tarihimiz 22 Mayıs'ı temsil ediyor. Böylelikle hepsini tek seferde çıkarmış olduk. Eşime sürpriz olacak. Rengi özel olarak seçtik. Pembe Türkiye'de tek dünyada iki adet var. Eşsiz kılan şey iki adet olan pembe cipten sadece biri trafikte gezecek, diğeri müzede duruyor" dedi.

'HURDA CİPLERİ HAYATA DÖNDÜRÜYORUZ'

Murat Taşlıdağ ise "Baba mesleğimiz olan ciplerle uğraşıyoruz. 8 yıldır Bodrum'dayız. Gelinimizi Bodrum'dan alıyoruz. Bir cip de gelin adayımız için yaptık. Bundan önce zaten her eve bir cip kampanyası başlatmıştım. Bu evlerden ilki de gelinim olsun istedik. Bugün mutlu günümüz, 'Ağırlıkta en ağırı olsun' dedik. Gelinime hayırlı olsun. Hurda cipleri toplayıp hayata döndürüyoruz. Geçmiş yıllarda Muğla, Bodrum ve Fethiye'de buna benzer cipler yapmıştık" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ece Demirkıran ise "Bu güzel hediyeyi bana layık gördükleri için nişanlıma yakın zamandaki müstakbel eşime çok teşekkür ederim. Şaşırdım, Türkiye'de pembe askeri cip tek, yeniden benim için restore ettiler. Hepsi özel olarak seçilmiş ve emek emek yapılmış" diye belirtti.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

