Dron\'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, koruma altında bulunan salep yumrularının doğadan söküldüğü tespit edildi.
Yapılan kontrollerde 40 kilogram salep yumrusu ele geçirilirken, ürünler yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı.
Olayla ilgili yakalanan şüpheliye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi.
