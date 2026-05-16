Dron\'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, koruma altında bulunan salep yumrularının doğadan söküldüğü tespit edildi.

TAM 40 KİLOGRAM TOPLAMIŞ

Yapılan kontrollerde 40 kilogram salep yumrusu ele geçirilirken, ürünler yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı.

700 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olayla ilgili yakalanan şüpheliye 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi.