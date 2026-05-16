Mersin\'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Mersin’de yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Mayıs-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı duyuruldu. Karar kapsamında yalnızca izinli av faaliyetlerine izin verileceği belirtildi.

ATEŞ YAKMAK VE MANGAL YASAK

Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılması, mangal ve semaver kullanılması da yasak kapsamına alındı. Ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımına da izin verilmeyecek.

KIVILCIM ÇIKARAN EKİPMANLAR DA YASAKLANDI

Valilik açıklamasında, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasının yasak olduğu vurgulandı. Orman içi ve çevresinde kaynak makinesi, spiral gibi kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının da yasaklandığı bildirildi.

KURALLARA UYMAYANLARA İŞLEM YAPILACAK

Alınan kararlara aykırı hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Orman Kanunu kapsamında adli ve idari işlem uygulanacağı açıklandı.